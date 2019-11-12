Одного українського військовика сьогодні поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За минулу добу бойовики 16 разів атакували наші позиції із заборонених мінськими угодами мінометів. Під ворожим вогнем опинилися захисники Луганського, Південного, Гнутового та Верхньоторецького. Неспокійно було і біля Богданівки - поза межами ділянки розведення. Сьогодні зранку окупанти били із гранатометів по позиціях ООС в околицях Південного, на Луганщині.

"Перший раз приехал непонятно било и страшно стало, потом потихоньку привик, а второй раз страшнее было потому что уже понимал что это".

Передова в районі Авдіївки. Денис - боєць українського війська розповідає, як потрапив сюди. Вчився на зварювальника. У дев'ятнадцять підписав контракт. Родом з Курахова - це за п'ятдесят кілометрів звідси. Каже, там - Україна. А тут - війна, нав'язана телевізором, який поширює російську пропаганду.

"Телевизор конечно, там говорят одно, а тут другое. Ситуація тяжелая и напряженная, провоцируют, в основном они провоцируют".

А це Володимир - корінний Луганчанин. Там працював на м'ясокомбінаті.

"Я до войни обжарщик, термообработчик мясних изделий, колбасу жарил".

Та влітку чотирнадцятого Володимир з родиною покинув Луганськ. Взявся до зброї. Відтоді воює вже п'ятий рік, і добре усвідомлює хто саме вигнав його з рідного міста.

"Это казачки, русские солдати уже были, уже на перехрестках стояли, это обстрел аэродрома минометами, ну и когда погранзаставу брали. Не охота чтобы русский сапог мою землю топтал и все", - говорить Володимир, військовослужбовець збройних сил України.

І таких як Володимир - уродженців Донбасу, в підрозділі чимало. Воюють не перший рік. Мотивації задосить. У Юрія родина мешкає в Авдіївці. Кілометра за три від цих окопів.

"У меня семья настроена в эту сторону и не потому что я здесь".

Тож солдат каже відступати йому нікуди. Потрібна перемога.

"Раз оно так уже получилось то кто-то же это должен делать, правильно?Будем надеяться на лучшее", - говорить Юрій, військовослужбовець збройних сил України.