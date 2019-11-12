Довгоочікувана перемога: Сергій Рудик склав присягу народного депутата і отримав мандат [ Редактировать ]
Поповнення у Верховній Раді. Переможець парламентських виборів у 198-му окрузі Сергій Рудик нарешті склав присягу народного депутата і отримав мандат.
Два місяці опоненти, а саме кандидатка від "Слуги народу" Наталія Дяченко, намагалися оскаржити результати вибору українців. Утім, усі суди Сергій Рудик виграв.
"Я пройшов достатньо тривалий час для визнання мене народним депутом, але мої особисті переживання, і переживання моєї родини і виборців 198 виборчого округу це не така вже й велика проблема, на фоні тих проблем з якими зіштовхуються багато українців , Ільмі Умеров, ми про нього майже забули - це кримський татарин з хворобою Паркінсона, і таких історій у нас дуже багато, я просто прошу пам’ятати про людей, які ніколи не здаються", - говорить Сергій Рудик, народний депутат України.
по теме
ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом від 198-го округу Черкаської області
Рішення ухвалили після повторного перерахунку голосів. Центрвиборчком уже двічі оголошував Сергія Рудика переможцем
Британські депутати масово йдуть із великої політики
Британські депутати масово йдуть із великої політики. Понад 70 обранців не збираються балотуватися на дочасних виборах, що відбудуться за 5 тижнів
Велика Британія опинилась на порозі дочасних парламентських виборів
Ще один емоційний та насичений день у британському парламенті. Обговорюють можливість дочасних виборів. Це вже четверта спроба
Вулиці Гонконгу перетворилися на зону бойових дій
Масштабні заворушення у Гонконгу. Вулиці міста практично перетворилися на зону бойових дій. Біля будівлі Китайського університету активісти закидали поліцію коктейлями Молотова
Кому має належати українська земля та хто зможе її купити
Акції проти відкриття ринку землі тривають по всій країні вже місяць. До мітингів долучилися десятки тисяч людей.