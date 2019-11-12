Поповнення у Верховній Раді. Переможець парламентських виборів у 198-му окрузі Сергій Рудик нарешті склав присягу народного депутата і отримав мандат.

Два місяці опоненти, а саме кандидатка від "Слуги народу" Наталія Дяченко, намагалися оскаржити результати вибору українців. Утім, усі суди Сергій Рудик виграв.

"Я пройшов достатньо тривалий час для визнання мене народним депутом, але мої особисті переживання, і переживання моєї родини і виборців 198 виборчого округу це не така вже й велика проблема, на фоні тих проблем з якими зіштовхуються багато українців , Ільмі Умеров, ми про нього майже забули - це кримський татарин з хворобою Паркінсона, і таких історій у нас дуже багато, я просто прошу пам’ятати про людей, які ніколи не здаються", - говорить Сергій Рудик, народний депутат України.