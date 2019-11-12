Мандарины полезны для здоровья. Однако стоит помнить, что далеко не всем стоит их есть. Есть ряд случаев, когда от этой "сладости" стоит отказаться. Об этом пишет akcenty.com.ua.

Это касается группы людей, которые страдают заболеваниями желудка.

Если у человека наблюдается, например, гастрит, то не стоит употреблять мандарины на голодный желудок. Такое решение может привести к сильному повышению кислотности в организме.

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В данном случае медики рекомендуют пить мандариновый сок с мякотью, так как без мякоти он может сильно нагрузить поджелудочною железу из-за большого содержания сахара.

Не стоит также использовать в пищу корочки мандарин из магазина, которые сильно блестят - они покрыты специальным противогрибковым разводом, который может серьезно навредить организму.

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