На острове Гавайи в городе Хило произошел трагический инцидент. Мужчина провалился под землю и погиб. Об этом сообщает CNN.

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Известно что исчезновение мужчины заметили только спустя несколько дней. Прибывшие на место полицейские выяснили, что он в собственном дворе провалился под землю сквозь мягкий грунт. В результате происшествия он погиб.

Отмечается, что мужчина упал на глубину семь метров в лавовую трубку, которая проходила под землей. Перед смертью погибший обрезал ветки.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в очереди за едой.