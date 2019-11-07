Мужчина провалился под землю и погиб [ Редактировать ]
На острове Гавайи в городе Хило произошел трагический инцидент. Мужчина провалился под землю и погиб. Об этом сообщает CNN.
Известно что исчезновение мужчины заметили только спустя несколько дней. Прибывшие на место полицейские выяснили, что он в собственном дворе провалился под землю сквозь мягкий грунт. В результате происшествия он погиб.
Отмечается, что мужчина упал на глубину семь метров в лавовую трубку, которая проходила под землей. Перед смертью погибший обрезал ветки.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в очереди за едой.
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