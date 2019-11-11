В городе Шостка Сумской области произошел несчастный случай, скончался 12-летний мальчик. Вечером ребенок лег спать, а ночью мама нашла его мертвым. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Накануне трагедии, мальчик до вечера гулял с друзьями на улице. Вечером мальчик пожаловался на плохое самочувствие, мама помогла ему лечь спать, вскоре он скончался.

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"О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады "скорой". По его словам, ребенок умер до приезда медиков. По указанному адресу немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт", - сказано в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное дело по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка). Выясняется причина смерти.

Ранее под Житомиром ребенок погиб во время пожара.