12-летний ребенок внезапно скончался: подробности трагедии [ Редактировать ]
В городе Шостка Сумской области произошел несчастный случай, скончался 12-летний мальчик. Вечером ребенок лег спать, а ночью мама нашла его мертвым. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
Накануне трагедии, мальчик до вечера гулял с друзьями на улице. Вечером мальчик пожаловался на плохое самочувствие, мама помогла ему лечь спать, вскоре он скончался.
"О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады "скорой". По его словам, ребенок умер до приезда медиков. По указанному адресу немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт", - сказано в сообщении полиции.
По данному факту открыто уголовное дело по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка). Выясняется причина смерти.
по теме
Зниклу дівчинку з Одеси знайшли мертвою
Трагічно завершилися пошуки 14-річної дівчинки в Одесі. Після прогулянки з друзями вона не повернулася додому, а сьогодні вранці її знайшли мертвою
Ребенок устроил "квест" и застрял в стиральной машине (фото)
В Харьковской области, в городе Мерефа, произошло ЧП
Пенсионер заблудился в торговом центре и умер
71-летний мужчина по заблудился в торговом центре и умер
Девушка сорвалась со скалы и умерла на глазах у парня
29-летняя девушка по имени Ханна Лоу долгие годы занималась альпинизмом и решила привлечь к хобби своего парня Адама
ДТП на Миколаївщині: загинули люди
Аварія сталася на трасі "Благовіщенське - Миколаїв". Легковик із водієм і ще двома пасажирами виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою