В США началось резкое похолодание, из-за чего закрыли школы и предприятия. Также, отменили более тысячи рейсов.

Во вторник, 12 ноября,в Чикаго отметка на термометре упала до минус 13 градусов. Об этом сообщает телеканал CBS.

Читайте также Ждут экстремальные морозы: синоптик ошарашил прогнозом на зиму

"Такие воздушные массы более характерны для середины января, нежели для середины ноября. Пожалуй, это самая низкая отметка термометра, которую мы достигали, и это может побить рекорд во всем регионе", - сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Кевин Бирк.