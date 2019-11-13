"Отменили тысячи рейсов": пришло аномальное похолодание [ Редактировать ]
В США началось резкое похолодание, из-за чего закрыли школы и предприятия. Также, отменили более тысячи рейсов.
Во вторник, 12 ноября,в Чикаго отметка на термометре упала до минус 13 градусов. Об этом сообщает телеканал CBS.
"Такие воздушные массы более характерны для середины января, нежели для середины ноября. Пожалуй, это самая низкая отметка термометра, которую мы достигали, и это может побить рекорд во всем регионе", - сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Кевин Бирк.
Ранее мы писали о том, что синоптики шокировали резкой сменой прогноза погоды.
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