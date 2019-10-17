В Сумах студентки училища отсняли на видео, как выбросили в колодец двух котов, открыто дело по жестокому обращению с животными. Об этом на своей странице в Fаcebook написала пресс-секретарь прокуратуры Сумкой области Наталья Науменко.

"Только что по факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Речь идет об обнародованном на странице в Fаcebook видео, на котором две девушки бросили в колодец двух котят. Предварительно установлено, что происшествие произошло в г. Сумы. Другие обстоятельства, а также личности девушек, будет установлено в ходе следствия", - написала она.

В комментариях ей сообщили имена девушек: "6 бурса,1 курс, специальность визаж и парикмахер, темная- Клименко Диана, светлая - Заика Марина".

Ранее сообщалось о том, что олень дерзко ворвался в парикмахерскую, а также кит выбил у каякера камеру и вернул ее обратно.