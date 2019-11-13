В Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве произошел жуткий инцидент. В холодильной камере для фруктов обнаружили тела двух украинцев, передает "Информатор".

Читайте также Мужчина погиб в очереди за едой

Известно, что погибшие родом из Тернопольской области. Это дядя и племянник, которые уехали за границу на заработки. Тела обнаружили владельцы ангара. Погибшие жили на территории, где произошел инцидент.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины. Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок внезапно скончался.