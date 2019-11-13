В Польше нашли трупы украинцев в холодильной камере [ Редактировать ]
В Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве произошел жуткий инцидент. В холодильной камере для фруктов обнаружили тела двух украинцев, передает "Информатор".
Известно, что погибшие родом из Тернопольской области. Это дядя и племянник, которые уехали за границу на заработки. Тела обнаружили владельцы ангара. Погибшие жили на территории, где произошел инцидент.
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины. Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.
Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок внезапно скончался.
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