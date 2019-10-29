Парень нападал на пенсионеров возле магазина [ Редактировать ]
В Киеве парень нападал на пенсионеров и грабил их. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
Грабитель работал в супермаркете и искал жертв. Он нападал на пожилых людей, которым сложно было дать отпор грабителю. Их возраст был от 80 до 90 лет.
О 21-летнем преступнике известно, что он уроженец Хмельницкой области, который недавно освободился из мест заключения. Мужчина выбирал жертв нападения возде магазина, следовал за ними к месту жительства и уже там совершал ограбление.
Ранее сообщалось о том, что заказчиком жуткого расстрела под Киевом оказался известный бизнесмен.
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