В Киеве парень нападал на пенсионеров и грабил их. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Грабитель работал в супермаркете и искал жертв. Он нападал на пожилых людей, которым сложно было дать отпор грабителю. Их возраст был от 80 до 90 лет.

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О 21-летнем преступнике известно, что он уроженец Хмельницкой области, который недавно освободился из мест заключения. Мужчина выбирал жертв нападения возде магазина, следовал за ними к месту жительства и уже там совершал ограбление.

Ранее сообщалось о том, что заказчиком жуткого расстрела под Киевом оказался известный бизнесмен.