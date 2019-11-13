Какой хлеб самый полезный [ Редактировать ]
Многие люди не представляют свой рацион без хлеба. Однако, существуют многие мифы и заблуждения на счет этого продукта. По словам медиков, если у вас есть лишний вес, хлеб следует ограничить, так как это достаточно калорийный продукт. К тому же его готовят из муки мягких сортов, которая очень быстро превращается в глюкозу.
Даже небольшое превышение суточной нормы калорий за счет кусочка хлеба суммируется через какое-то время в килограммы лишнего веса и повышает риск сахарного диабета второго типа, отметил врач.
Бытует мнение, что черный хлеб полезнее, чем белый. На самом деле, по пищевой ценности они мало отличаются. То, что при сахарном диабете можно заменить белый хлеб на черный - миф. Единственное отличие состоит в том, что источник углеводов в черном хлебе - ржаная мука. Он более кислый, поэтому у людей, страдающих забросом желудочной кислоты в пищевод (рефлюксом), провоцирует обострение болезни.
Часто можно услышать, что лучше отказаться от свежеиспеченного хлеба. По словам Парамонова, такой хлеб переваривается дольше. Известны случаи кишечной непроходимости у людей, съевших пару свежих батонов. Также только что испечённый хлеб может провоцировать рефлюкс, но если есть его в разумных объемах, вреда не будет.
Ранее сообщалось, чем опасно мясо тунца, а также кому категорически нельзя есть морковь по-корейски.
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