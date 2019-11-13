Многие люди не представляют свой рацион без хлеба. Однако, существуют многие мифы и заблуждения на счет этого продукта. По словам медиков, если у вас есть лишний вес, хлеб следует ограничить, так как это достаточно калорийный продукт. К тому же его готовят из муки мягких сортов, которая очень быстро превращается в глюкозу.

Даже небольшое превышение суточной нормы калорий за счет кусочка хлеба суммируется через какое-то время в килограммы лишнего веса и повышает риск сахарного диабета второго типа, отметил врач.

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Бытует мнение, что черный хлеб полезнее, чем белый. На самом деле, по пищевой ценности они мало отличаются. То, что при сахарном диабете можно заменить белый хлеб на черный - миф. Единственное отличие состоит в том, что источник углеводов в черном хлебе - ржаная мука. Он более кислый, поэтому у людей, страдающих забросом желудочной кислоты в пищевод (рефлюксом), провоцирует обострение болезни.

Часто можно услышать, что лучше отказаться от свежеиспеченного хлеба. По словам Парамонова, такой хлеб переваривается дольше. Известны случаи кишечной непроходимости у людей, съевших пару свежих батонов. Также только что испечённый хлеб может провоцировать рефлюкс, но если есть его в разумных объемах, вреда не будет.

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