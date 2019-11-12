Почему обязательно есть куриные сердечки / Фото: xcook.info

Куриные сердечки - это очень вкусный и полезный продукт. Они благотворно влияют на организм человека множеством витаминов.

В куриных сердечках есть медь и железо, которые вырабатывают эндорфины и гемоглобин. Содержащийся в куриных сердечках магний стабилизирует сердечно-сосудистую и эндокринную систему.

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Калий участвует в поддержании водного баланса, необходимого количества солей, щелочей, кислот, улучшает моторику сердца и деятельность головного мозга, увеличивая приток получаемого кислорода.

Сердечки назначают при таких болезнях:

анемии;

гипертонии;

ишемической болезни сердца;

сахарного диабета;

диет в пожилом возрасте.

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