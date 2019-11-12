Почему обязательно есть куриные сердечки [ Редактировать ]
Куриные сердечки - это очень вкусный и полезный продукт. Они благотворно влияют на организм человека множеством витаминов.
В куриных сердечках есть медь и железо, которые вырабатывают эндорфины и гемоглобин. Содержащийся в куриных сердечках магний стабилизирует сердечно-сосудистую и эндокринную систему.
Калий участвует в поддержании водного баланса, необходимого количества солей, щелочей, кислот, улучшает моторику сердца и деятельность головного мозга, увеличивая приток получаемого кислорода.
Сердечки назначают при таких болезнях:
- анемии;
- гипертонии;
- ишемической болезни сердца;
- сахарного диабета;
- диет в пожилом возрасте.
Ранее сообщалось о том, почему нужно есть квашеную капусту.
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