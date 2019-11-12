В Киеве жестоко расстреляли мужчину [ Редактировать ]
В понедельник, 11 ноября, в Дарницом районе Киева в Бортничах на улице Борова, 43 случилась стрельба. Известно, что во время происшествия ранили мужчину. Предварительно, в него выстрелили около семи раз. Пострадавшего госпитализировали, передает "Информатор"ю
По предварительной информации, к дому, где живет пострадавший, подъехал автомобиль BMW. Из него вышел мужчина, который выстрелил около семи раз в сторону пострадавшего, а потом скрылся в неизвестном направлении.
В результате стрельбы мужчина получил два проникающих ранения в область груди. Стоит отметить, что пострадавший отказался рассказывать подробности конфликта.
На месте работали экипажи патрульных, медиков и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в харьковском метро полицейский открыл огонь, а также в Киеве мужчина расстрелял соседей.
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