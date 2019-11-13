В среду, 13 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $79,72. За неделю курс вырос на $277.7. За месяц курс биткоина поднялся на $472.

Теперь за монету предлагают $9466.97.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $186.94;

$186.94; Litecoin $60.97;

$60.97; Bitcoin Cash $286.64.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.