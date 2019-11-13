Курс биткоина резко вырос [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В среду, 13 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $79,72. За неделю курс вырос на $277.7. За месяц курс биткоина поднялся на $472.
Теперь за монету предлагают $9466.97.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $186.94;
- Litecoin $60.97;
- Bitcoin Cash $286.64.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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