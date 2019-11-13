Суд виніс вироки від семи до 19 років у колоніях суворого режиму

Матеріали щодо кримчан, суджених Росією в справі "Хізб ут-Тахрір", передали до суду ООН. Україна розцінює ці провадження як справи проти людяності. Про це повідомила заступник постійного представника президента України в Криму Таміла Ташева.

Київ вважає останні судові вироки щодо кримчан переслідуванням людей за етнічною та релігійною ознакою, заявила Ташева.

Нагадаємо, напередодні в Ростові-на-Дону засудили шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Суд виніс вироки від семи до 19 років у колоніях суворого режиму.