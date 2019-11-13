Суд ООН розгляне справу Хізб ут-Тахрір" [ Редактировать ]
Матеріали щодо кримчан, суджених Росією в справі "Хізб ут-Тахрір", передали до суду ООН. Україна розцінює ці провадження як справи проти людяності. Про це повідомила заступник постійного представника президента України в Криму Таміла Ташева.
Київ вважає останні судові вироки щодо кримчан переслідуванням людей за етнічною та релігійною ознакою, заявила Ташева.
Нагадаємо, напередодні в Ростові-на-Дону засудили шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Суд виніс вироки від семи до 19 років у колоніях суворого режиму.
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