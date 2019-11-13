В среду, 13 ноября, в Хмельницком произошла жуткая авария с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, известно, что происшествие случилось на проспекте Мира. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не соблюдала безопасную дистанцию ​​и совершила столкновение с полицейским автомобилем Mitsubishi Outlander.

Как сообщили правоохранители, в результате аварии никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения. На водителя "Фольксваген" полицейские оформили админматериалы по статье 124 КУоАП (ДТП без пострадавших).

Ранее сообщалось, что под Донецком автомобиль "влетел" в мост, а также в центре Днепра случилось жуткое ДТП.