В Хмельницком девушка-водитель врезалась в полицейских [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, в Хмельницком произошла жуткая авария с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщают местные СМИ.
Так, известно, что происшествие случилось на проспекте Мира. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не соблюдала безопасную дистанцию и совершила столкновение с полицейским автомобилем Mitsubishi Outlander.
Как сообщили правоохранители, в результате аварии никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения. На водителя "Фольксваген" полицейские оформили админматериалы по статье 124 КУоАП (ДТП без пострадавших).
Ранее сообщалось, что под Донецком автомобиль "влетел" в мост, а также в центре Днепра случилось жуткое ДТП.
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