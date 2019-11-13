Кровавое столкновение: в массовом ДТП погибли 13 человек [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, недалеко от города Нитра (Словакия) случилось жуткое ДТП. Так, известно, что в аварии столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Novy Cas.
Отмечается, что грузовик выехал на противоположную полосу движения. Водитель автобуса пытался предотвратить столкновение, но грузовик ударил его в бок, и тот вылетел в кювет.
По последним данным, в результате столкновения около 20 человек получили ранения, 13 человек погибли.
Местные власти допускают, что количество пострадавших и погибших может увеличиться. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.
Ранее сообщалось, что в центре Днепра случилось жуткое ДТП, а также под Киевом в кровавом ДТП погибли двое детей.
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