Под Донецком автомобиль "влетел" в мост [ Редактировать ]
Во вторник 12 ноября, в Донецкой области случилось ДТП. В происшествии погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-службу местной полиции.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ съехал с дороги и въехал в металлическую конструкцию моста. В момент аварии в салоне автомобиля, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, в возрасте 18-19 лет.
В результате инцидента 21-летний водитель автомобиля погиб, а его пассажиры получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности, повлекшее смерть потерпевшего.
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