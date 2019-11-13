Во вторник 12 ноября, в Донецкой области случилось ДТП. В происшествии погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ съехал с дороги и въехал в металлическую конструкцию моста. В момент аварии в салоне автомобиля, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, в возрасте 18-19 лет.

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В результате инцидента 21-летний водитель автомобиля погиб, а его пассажиры получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра случилось ужасное ДТП, а также под Киевом пьяная женщина снесла пять автомобилей.