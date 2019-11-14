Робер відомий тим, що без страхування підкорив сотню висоток по всьому світові

Чергова витівка "Французького спайдермена". Цього разу скелелаз Ален Робер намагався підкорити будівлю в Парижі, що має понад 150 метрів. Він почав здійматися на бізнес-центр без будь-якого спорядження, проте на заваді йому стала негода. Усе могло завершитися трагічно.

Утім, небайдужий відчинив Роберові вікно на одному з верхніх поверхів будівлі. Унизу спайдермена зустріла захоплена публіка. Робер відомий тим, що без страхування підкорив сотню висоток по всьому світові.