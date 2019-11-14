Ґрету Тунберґ увіковічили на муралі [ Редактировать ]
Величезний мурал із зображенням екоактивістки Ґрети Тунберґ з'явився у Сан-Франциско. Його автор аргентинський художник Андрес Петреселлі.
Для створення 18-метрового настінного зображення чоловікові знадобився рік.
Кошти на проєкт виділила американська екозахисна організація. Її виконавчий директор Пол Скотт заявив - у такий спосіб хочуть підтримати Ґрету і привернути увагу громадськості до кліматичних проблем.
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