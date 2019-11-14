Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину [ Редактировать ]
В Харьковской области в Лозовском районе случилось ЧП. Так, известно, что товарный поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.
По предварительной информации, 61-летний мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.
"Информация о событии зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве электричка переехала женщину, а также под Житомиром на ходу загорелся поезд.
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