Под Львовом поезд насмерть задавил человека [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, во Львовской области поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"В 20:35 на перегоне "Борщовичи-Подборцы" (1465 км) машинистом поезда №8554 (путеизмеритель) обнаружен труп жителя поселка Пикуловичи, Пустомытовского района 1984 года рождения", - сообщили в департаменте.
Смерть наступила от травм полученных при столкновении с неустановленным поездом. Движение поезда было задержано на 55 мин.
Ранее сообщалось, что из "Интерсити" экстренно эвакуировали людей, а также под Житомиром на ходу загорелся поезд.
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