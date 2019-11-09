В пятницу, 8 ноября, во Львовской области поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"В 20:35 на перегоне "Борщовичи-Подборцы" (1465 км) машинистом поезда №8554 (путеизмеритель) обнаружен труп жителя поселка Пикуловичи, Пустомытовского района 1984 года рождения", - сообщили в департаменте.

Смерть наступила от травм полученных при столкновении с неустановленным поездом. Движение поезда было задержано на 55 мин.

Ранее сообщалось, что из "Интерсити" экстренно эвакуировали людей, а также под Житомиром на ходу загорелся поезд.