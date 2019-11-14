Міжнародний валютний фонд планує підписання нової програми про співпрацю з Україною [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд, місія якого сьогодні почала працювати в Україні, сподівається на досягнення швидких результатів у переговорах з урядом щодо підписання нової програми про співпрацю. Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив директор управління МВФ із питань Європи Пол Томсен.
За його словами, головне завдання нової влади в Україні - зберегти ті здобутки щодо макроекономічної стабілізації, яких уже було досягнуто. Раніше в Нацбанку України оцінювали потенційний обсяг нової програми в 10 мільярдів доларів і прогнозували отримання перших двох мільярдів до кінця поточного року.
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