Міжнародний валютний фонд, місія якого сьогодні почала працювати в Україні, сподівається на досягнення швидких результатів у переговорах з урядом щодо підписання нової програми про співпрацю. Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив директор управління МВФ із питань Європи Пол Томсен.

За його словами, головне завдання нової влади в Україні - зберегти ті здобутки щодо макроекономічної стабілізації, яких уже було досягнуто. Раніше в Нацбанку України оцінювали потенційний обсяг нової програми в 10 мільярдів доларів і прогнозували отримання перших двох мільярдів до кінця поточного року.