Україна має повністю інтегруватися в Євросоюз - вважає кандидат на посаду єврокомісара з політики розширення угорець Олівер Варгеї. Своє бачення майбутньої співпраці з сусідами він представив сьогодні Європарламенту. Що ще пообіцяв Україні - розкаже Олена Абрамович.

Хто відповідатиме в Євросоюзі за політику розширення - тобто надання членства іншим країнам? Кандидата на цю відповідальну посаду в Брюсселі затверджувати не поспішають. Попереднього претендента на крісло - колишнього міністра юстиції Угорщини Ласло Трочані Європарламент відкинув. Мовляв, він надто лояльний до прем'єра Віктора Орбана, з яким у Брюсселя непрості відносини. Наступним став угорець Олівер Варгеї. Він запевнив: стоїть на боці ЄС.

"Моїм завданням як комісара буде представляти Європейський союз. І це те, що я маю намір робити. Ви мали можливість побачити з моєї попередньої роботи, що працював я незалежно від будь-яких урядових інструкцій - як європейський службовець. І робитиму те саме на посаді Єврокомісара, підтримуючи лінію Євросоюзу, і тільки Євросоюзу", - говорить Олівер Варгеї, кандидат на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС.

Олівер Варгеї вже має досвід роботи в Єврокомісії - на нижчих посадах. Тож тут його справді знають - за відданість європейським цінностям. Чималу частину свого виступу він присвятив Україні. Запевнив, докладатиме усіх зусиль, щоб допомогти відновити її цілісність .

"Що стосується України, ми маємо особливу відповідальність перед цією державою. Повинні допомогти їм відновити суверенітет над усією територією і підтримувати їх. Маємо захищати усіма можливими способами, включаючи продовження санкцій проти Російської Федерації, доки не побачимо прогрес у Мінському процесі", - говорить Олівер Варгеї, кандидат на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС.

Україні також варто зробити запит про повну інтеграцію в ЄС, вважає Варгеї. Для цього передусім потрібно прискорити виконання Угоди про Асоціацію. Бо вона дозволяє імплементувати 70% європейського законодавства. ЄС, зі свого боку, має продовжувати надавати інтенсивну допомогу в цьому.

"Якщо ми не візьмемо на себе відповідальності, інші займуть наше місце. Маємо підтримувати сусідні країни з допомогою розроблених і адаптованих для них рішень", - говорить Олівер Варгеї, кандидат на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС.

Розвиток інфраструктури, інвестиції, посилення економіки країн-сусідів - це ті напрямки, які майбутній єврокомісар визначив як пріоритетні в своїй роботі. Якщо, звісно, Європарламент затвердить його кандидатуру.