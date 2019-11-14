"Ворскла" уволила главного тренера [ Редактировать ]
Главного тренера Виталия Косовского уволили с поста полтавской "Ворсклы". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Косовский пришел в "Ворсклу" в январе 2019-го, возглавив команду U-21. В конце марта стал исполняющим обязанности главного тренера первой команды, полноценным тренером был назначен со старта сезона 2019/20.
С 46-летним специалистом полтавчане выиграли шесть матчей, шесть раз сыграли вничью и одержали 14 поражений. Сейчас "Ворскла" занимает последнее место в чемпионате Украины. В следующем туре "Ворскла" 23 ноября встретится с СК "Днепр-1".
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