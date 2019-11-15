Мер Тбілісі "привітав" мітингарів непристойним жестом [ Редактировать ]
Масові акції протесту охопили Тбілісі. Люди вимагають дострокових виборів після того, як парламент Грузії не зміг ухвалити нові правки до Конституції. Зокрема, перехід країни зі змішаної виборчої системи на пропорційну.
У мережі потрапило відео, на якому мер Тбілісі Каха Каладзе, проїжджаючи повз мітингарів, показав непристойний жест із піднятим середнім пальцем - цей момент потрапив на камеру одного з місцевих телеканалів. Пізніше Каладзе заявив, що показував пальця своєму товаришеві.
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