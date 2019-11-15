Масові акції протесту охопили Тбілісі. Люди вимагають дострокових виборів після того, як парламент Грузії не зміг ухвалити нові правки до Конституції. Зокрема, перехід країни зі змішаної виборчої системи на пропорційну.

У мережі потрапило відео, на якому мер Тбілісі Каха Каладзе, проїжджаючи повз мітингарів, показав непристойний жест із піднятим середнім пальцем - цей момент потрапив на камеру одного з місцевих телеканалів. Пізніше Каладзе заявив, що показував пальця своєму товаришеві.