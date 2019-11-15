Курс биткоина резко "рухнул" [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В пятницу, 15 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $28,35. За неделю курс упал на $214. За месяц курс биткоина поднялся на $406,49.
Теперь за монету предлагают $8583.89.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $187.33;
- Litecoin $60.68;
- Bitcoin Cash $282.54.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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