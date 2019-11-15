В пятницу, 15 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $28,35. За неделю курс упал на $214. За месяц курс биткоина поднялся на $406,49.

Теперь за монету предлагают $8583.89.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $187.33;

$187.33; Litecoin $60.68;

$60.68; Bitcoin Cash $282.54.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.