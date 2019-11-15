Польский газовый оператор объявил о том, что прекращает покупать газ у России. Об этом сообщает пресс-служба компании PGNiG.

Газовый оператор Польщи направила "Газпрому" официальное сообщение, в котором информирует, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующие сообщения польский газовый оператор прислал "Газпрому".

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Действующий контракт на покупку российского газа Польша заключила еще в 1996 году. Согласно его условиям, за три года до завершения срока действия контракта (31 декабря 2022 года) Польша должна направить декларацию о сотрудничестве после 2022 года.

Сейчас Польша активно развивает альтернативные источники поставок газа.

Раньше сообщалось о том, что Путин заявил о том, что готов снизить цену на газ для украинцев. А также Меркель и Путин обсудили важные вопросы о транзите газа.