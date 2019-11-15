Надзвичаний стан запровадили у Венеції внаслідок найбільшої за останні 50 років повені. Рішення ухвалили на засіданні уряду Італії. Також прем'єр-міністр країни - Джузеппе Конте - повідомив, що місту виділять фінансову допомогу у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти підуть на ліквідацію наслідків негоди, жертвами якої вже стали двоє людей. Подробиці - у наступному сюжеті.

Човни, викинуті на берег, підтоплені перші поверхи будівель та люди по коліна у воді - таку картину вже тиждень спостерігають жителі і гості Венеції. Місто охопили найсильніші за півстоліття повені. Рівень води тут піднявся на метр і 90 сантиметрів. Мер Венеції Луїджі Бруньяро - в затопленнні сміста звинуватив глобальне потепління.

"Вітри з півночі і півдня одночасно підійшли до входу в бухту, загнавши морські води з лагуни і підвищивши прилив. Без них рівень води піднявся б всього метра на півтора. Затопленим виявився острів Пеллестріна, що захищає Венецію. Багато будинків на ньому і й досі під водою. На острові загинули двоє людей", - говорить Луїджі Бруньяро, мер Венеції.

У шостий раз за 1200 років виявився підтоплений собор Святого Марка - один з найбільш впізнаваних символів Венеції. Вода пробилася в склеп базиліки, майже повністю покривши саркофаги, які там розташовані. Жителі Венеції висловлюють невдоволення тим, що місто перед ударом стихії виявилося по суті беззахисним.

"Ми десять років чекали завершення будівництва дамби, а тепер виходить, що вона не в змозі захистити місто", - говорить Марко Агостіні, житель Венеції.

Туристи кажуть - спочатку усе це мало для них певний шарм, утім з часом вони зрозуміли усю катастрофічність ситуації для місцевих жителів та архітектури.

"Спочатку це було весело, цікаво, але потім, коли бачиш як негода позначається на місцевих мешканцях, на їхніх домівках та на визначних історичних архітектурних пам'ятках - розумієш, що усе це не жарти. Тим більше через погоду ми вже кілька днів не можемо полетіти додому", - говорить Ендрю Гільберт, британський турист.

Співробітники собору рятують дерев'яні меблі. В цілому ж збитки ще тільки належить встановити. Хоча у мерії вже назвали їх "величезними" і оцінили його в сотні мільйонів євро. Театр "ла Феніче" скасував в ці дні вистави. Авіакомпанії безкоштовно міняють квитки для пасажирів, у яких був запланований приліт або виліт з аеропорту Марко Поло. І найгірше, можливо, ще попереду за словами синоптиків, в найближчі дні дощі в регіоні не припиняться.