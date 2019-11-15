9 декабря в Париже пройдет саммит "нормандской четверки", в ходе которого будет обсуждаться проблема особого статуса территорий Донбасса с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом на Донбассе.

Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.

В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с оккупированных территорий Донбасса, чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Последний саммит в "нормандском формате" состоялся в октябре 2016 года в Берлине.

Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".

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