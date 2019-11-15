В пятницу, 15 ноября, у президента Украины Владимира Зеленского подтвердили информацию о встрече в "нормандском формате". Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Так переговоры состоятся 9 декабря. Сама встреча "нормандской четверки" состоится в Париже.

Отметим, последняя встреча на высшем уровне состоялась в октябре 2016 года.

Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".

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