Продовжується відновлення мосту і у Станиці Луганській на лінії фронту. Це єдине місце на всю Луганську область, де можливий перехід місцевих на "ту" сторону, у так звані ОРДЛО. У Станиці побував наш воєнкор Ігор Левенок. Далі його репортаж.

Станиця Луганська. Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду до тимчасово окупованої території. Прикордонники фіксують збільшення потоку людей:

"У зв'язку з тим, що значно покращилися умови перетину лінії розмежування, а також введені додаткові зручності як додатковий автобус і також два так званих гольф-кара", - говорить Неля Доценко, прес-офіцер Лисичанського прикордонного загону.

Лінія розмежування пролягає по гирлу річки. З боку підконтрольній Україні території від пункту пропуску до мосту по відремонтованій дорозі людей підвозять на електрокарах та автобусах. Безкоштовно. На окупованій - за гроші.

"Хорошо есть хорошо, а если плохо так оно плохо. Всю жизнь работали, работали, дружно жили и на тебе такое получилось".

Потрапити на той бік можна через міст тільки пішки. Ще в січні 2015-го бойовики підірвали цю переправу. Відтоді, аби потрапити до вільної України, люди долали смугу перешкод. Міст життя і смерті - так його прозвали мешканці Луганщини.

"Два года назад я тут проходила - это ж вообще. Люди бедные. Инвалиды, лежачие. Вниз - вверх. Это ужас".

У вересні цього року Україна почала відновлювати переправу. Спочатку звели тимчасовий обхідний міст. Відкриття основного в Офісі президента анонсували на 15 листопада. Втім, виконати всі роботи не встигли. Бойовики затягували із розмінуванням.

Роботи по відновленню пішохідного мосту у Станиці Луганській майже завершені. Щодня через цей міст на непідконтрольну територію і у зворотному напрямку проходить до тринадцяти тисяч людей. І кожен із цих мешканців Луганщини нам скаже, що відновлення мосту - це справа корисна, от тільки чи допоможе він об'єднати Україну і відновити мир на цій землі? На це питання у людей немає однозначної відповіді.

"Не знаю, честно сказать, я даже сомневаюсь, что у нас вообще будет когда-то настоящий мир".

"Да я не знаю, на счет мира, наверное мост не поможет, тут что-то другое надо".

"Поможет конечно, это ж желательно".

Багато людей бояться відкрито висловлювати прихильність до України.

"Вы же понимаете, там пятьдесят на пятьдесят, даже мне кажеться большая часть за "русский мир".

Утім, без українських пенсій і виплат мешканці навіть окупованих територій свого існування не уявляють. Ціни у Луганську кусаються.

"Конечно, дешевле, на Украине все немножко чуть-чуть дешевле, да".

"Московские там цены, попробуйте пойти на рынок, на рынке там все дорого".

Тож пенсіонери з окупованої території годинами стоять у чергах до банкоматів. Зізнаються, отримують дві виплати.

"Четыре восемьсот рублями, а тут две четыреста".

Але, запевняють, від однієї пенсії - готові відмовитися. Заради - миру.

"Украину все любят, чего ее не любить, это наша родина. Да но люди получают паспорта российские. Ну и что, это от нужди, а Украина хорошая. Я знаю. Украина - это наша родина".

Денис народився і виріс у Станиці Луганській. У школі відвідував будинок дитячої творчості. Тепер тут лише руїни. Як і більшість мешканців селища, він сподівається, що розведення військ - призведе до миру.

"Если верить людям, то все за. Лишь бы только это закончилось миром", - говорить Денис, житель Станиці Луганської.

"А кому ж война нужна? Мне не нужна, думаю и вам не нужна, а разведение войск это значит менше будут стрелять, менше будут гибнуть люди. Это хорошо".

Розведення військ призвело до утворення "сірої зони". Вона починається одразу за КПВВ. Близько кілометра до ріки Сіверський Донець. Обабіч ділянка розведення сил. Демілітаризована смуга. Згідно з мінськими угодами, перебувати в цій зоні учасникам збройних формувань - заборонено. От тільки бойовиків тут бачили.

"Вони сьогодні можуть зайти на ту частину, яка є демілітаризованою. Там нема збройних сил, ані нацгвардії, нема поліції. Тобто це правда і така проблематика існує. Але потрапити в саме селище бойовики можуть лише через пункт пропуску. А пункт пропуску пройти вони не зможуть", - говорить Юрій Золкін, голова Станично-Луганської ВЦА.