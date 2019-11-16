Дві з половиною тисячі євро штрафу за відмову від вакцинації. Уряд Німеччини запроваджує обов’язкове щеплення від кору. Для дітей, підлітків, вчителів, лікарів і шукачів притулку. Тетяна Логунова розкаже більше.

Зробити щеплення від кору обов’язковим кілька місяців тому запропонував німецький міністр охорони здоров’я. Єнс Шпан такий палкий прихильник вакцинації, що усі необхідні щеплення робить публічно, перед камерами, аби заохотити інших.

"Щеплення від кору має бути обов’яковим. Ми вже провели слухання у комітеті і наша пропозиція знайшла підтримку. Я думаю, що її підтримає парламент", - говорить Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини 2046.

Щоб депутати проголосували "за", урядовець ініціював у Бундестазі дебати. І особисто виступив перед парламентаріями з яскравою промовою.

"Так, кожна людина має свободу. І кожна має і відповідальність. І моя свобода не повинна закінчуватися, коли я сиджу з вами у цьому залі, йду в кіно або сідаю у потяг. Коли мова йде про громадські заклади, то кожен має запитати себе, чи не загрожує він іншим. Сьогодні, у 2019-ому році, коли у нас є безпечні і перевірені вакцини, кір - це зайва небезпека. Свобода - це ще й усвідомлення того, що ти нікому не загрожуєш і тобі ніхто не загрожує", - говорить Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.

459 голосів "за" і законопроект прийнято. Він набуде чинності з березня наступного року. Щеплення від кору буде обов’язковим не для всіх. Статистика свідчить, що квота вакцинації дорослого населення Німеччини більш, ніж висока. Тож захищатимуть від хвороби, в першу чергу, дітей.

Відтепер без довідки про щеплення - дітям заборонять відвідувати садки і школи. А батьків, які не вакцинуватимуть їх без вагомої причини, штрафуватимуть - на суму дві з половиною тисячі євро. Зробити щеплення зобов’яжуть персонал учбових і медичних закладів, шукачів притулку і волонтерів, які працюють із біженцями.

Мета нововведення досягти колективного імунітету. Це коли в країні щеплення мають 95 відсотків населення і вакциновані автоматично захищають від хвороби невакцинованих. Наразі у Німеччині ця квота трохи нижча - 92 відсотки.

Тим часом, випадки захворювання на кір у країні частішають. Торік захворіли більше п’ятисот людей.