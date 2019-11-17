"Бензинові" протести в Ірані. За даними місцевих ЗМІ, жертвами сутичок із поліцією за два дні стали 25 людей. Утім влада повідомляє лише про одного загиблого. Майже на всій території республіки обмежили доступ до інтернету та відключили найбільших мобільних операторів. Масові акції в країні почалися в п'ятницю, після рішення уряду вдвічі підвищити ціни на пальне та обмежити його продаж. Іранці побоюються, що тепер здорожчають й інші продукти та громадський транспорт. В уряді ж кажуть - виручені кошти хочуть спрямувати на допомогу бідним.

"Я не фахівець, але якщо таке рішення схвалили президент, парламент і експерти - я підтримую його. Очевидно, що деякі люди невдоволені. Але влаштовувати погроми - це не вихід. Так чинять лише бандити. Протягом останніх двох днів ми бачили, що вороги нашої країни по всьому світу підтримували те, що вони роблять", - говорить Алі Хаменеї, Верховний лідер Ірану.

"В Ірані усе залежить від цін на пальне. Якщо вони зростатимуть - збільшується вартість житла, продуктів харчування. Я вважаю, що рішення уряду завдасть болючого удару простим людям, надто - робочому класу", - говорить Махбубк Бакхтіярі, домогосподарка.