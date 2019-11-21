Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа - стали темою для промов і на передвиборчих перегонах у США. Напередодні відбулися теледебати претендентів від демократичної партії на посаду глави Білого Дому.

Серед них і ексвіцепрезидент Джо Байден, який заявив, що має найкращі шанси перемогти Трампа один на один. За його словами, зараз для демократів найважливіше - це обрати кандидата, який міг би забезпечити демократичну більшість у Сенаті.

"Я дещо зрозумів під час слухань у справі імпічменту. Перше - Трамп не хоче, щоб я став кандидатом у президенти. Це - очевидно. Він затримав допомогу Україні, поки на Донбасі від рук російських солдат помирали невинні люди. Друге - Володимир Путін не хоче, щоб я став президентом. Тому зараз ми маємо спитати себе - хто з кандидатів спроможний Не допустити переобрання Трампа", - говорить Джо Байден, ексвіцепрезидент США.