Джо Байден заявив про свої шанси перемогти Трампа [ Редактировать ]
Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа - стали темою для промов і на передвиборчих перегонах у США. Напередодні відбулися теледебати претендентів від демократичної партії на посаду глави Білого Дому.
Серед них і ексвіцепрезидент Джо Байден, який заявив, що має найкращі шанси перемогти Трампа один на один. За його словами, зараз для демократів найважливіше - це обрати кандидата, який міг би забезпечити демократичну більшість у Сенаті.
"Я дещо зрозумів під час слухань у справі імпічменту. Перше - Трамп не хоче, щоб я став кандидатом у президенти. Це - очевидно. Він затримав допомогу Україні, поки на Донбасі від рук російських солдат помирали невинні люди. Друге - Володимир Путін не хоче, щоб я став президентом. Тому зараз ми маємо спитати себе - хто з кандидатів спроможний Не допустити переобрання Трампа", - говорить Джо Байден, ексвіцепрезидент США.
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