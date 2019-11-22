В пятницу, 22 ноября, наступит спокойный день. В этот период рекомендуется сходить в баню, поплавать в бассейне, принять ванную, а также побывать у водоема. Астрологи рекомендуют расслабиться и полностью отдаться своему хобби. Также есть большая вероятность, что близким понадобится ваша помощь.

В пятницу, 22 ноября, категорически противопоказаны: ненависть и зависть.

Что надеть? Красно-оранжевые и зелено-синие оттенки.

Аромат дня - цветочный аромат духов.

Талисманы - чароит и шпинель. Металл - медь.

Что есть? Пища должна быть обязательно горячей и с добавлением жиров.

Чем заняться дома? Обязательно проветривать помещение.

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