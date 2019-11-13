Чиновникам из Офиса президента сообщили о подозрении [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении во взятничестве сотрудникам Офиса президента. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Детективы Национального бюро по процессуального руководства прокуроров САП сообщили о подозрении трем лицам - участникам преступной группы, пойманных накануне "на горячем". Речь идет о:
- руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины;
- экс-заместительнице министра культуры Украины
- физическом лице - посреднике", - говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что 1 и 2 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
Раньше сообщалось о том, что в НАБУ сообщили подробности задержания чиновницы Офиса президента.
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