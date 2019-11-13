В среду, 13 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении во взятничестве сотрудникам Офиса президента. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также Чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке - СМИ

"Детективы Национального бюро по процессуального руководства прокуроров САП сообщили о подозрении трем лицам - участникам преступной группы, пойманных накануне "на горячем". Речь идет о:

- руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины;

- экс-заместительнице министра культуры Украины

- физическом лице - посреднике", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что 1 и 2 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Раньше сообщалось о том, что в НАБУ сообщили подробности задержания чиновницы Офиса президента.