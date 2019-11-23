Курс биткоина резко "взлетел" [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В субботу, 23 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $176. За неделю курс упал на $1318.
Теперь за монету предлагают $7231.85.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $150.73;
- Litecoin $47.47;
- Bitcoin Cash $207.2.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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