В субботу, 23 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $176. За неделю курс упал на $1318.

Теперь за монету предлагают $7231.85.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $150.73;

$150.73; Litecoin $47.47;

$47.47; Bitcoin Cash $207.2.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.