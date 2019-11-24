Какой знак зодиака самый импульсивный [ Редактировать ]
От импульсивных людей зачастую не знаешь, что ожидать. Как правило, с ними очень сложно общаться, но никогда не скучно. Астрологи рассказали, какой знак зодиака непредсказуем в своих действиях.
Итак, на первом месте оказался Овен. Представители этого знака зодиака любят рисковать и не представляют свою жизнь без адреналина. Они очень прямолинейны и все время озвучивают свои мысли вслух, даже если они могут кого-то обидеть.
Овны практически никогда не думают о последствиях, а стараются жить эмоцией.
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