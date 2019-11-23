Какой знак зодиака самый эгоистичный [ Редактировать ]
Каждый человек - немножко эгоистичен по своей натуре. Однако, у кого-то эта черта характера практически незаметна, а вот другие специально проявляют эгоизм в самые неожиданные моменты. Астрологи рассказали, какой знак зодиака не взирает на интересы других людей.
Итак, на первом месте оказался Овен. Они никогда не ставят свои принципы на второй и очень часто ищут выгоду в общении с человеком. Овны - короли эгоизма.
Однако, они не поступают так с окружающими со зла, представители этого знака зодиака просто пытаются добиться успеха в делах.
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