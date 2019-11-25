ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии потерпевших [ Редактировать ]
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба находится в больнице "Феофания" с переломом ребер, черепно-мозговой травмой, ушибом легких и травмой живота. Об этом сообщает "Главред".
По словам медиков, Кулеба в полном сознании и угрозы его жизни нет.
А вот старший сын Кулебы находится в тяжелом состоянии, без сознания. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни, медики не сообщают.
О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно.
Раньше сообщалось о том, что уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в жуткое ДТП. А также в полиции рассказали о подробностях аварии.
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