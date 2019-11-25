Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на неделю.

И вот, тройка неудачников этого периода:​

1. Телец

Представителей этого знака зодиака ждет неудача во всех делах. Вам стоит быть осторожнее в принятии решений.

2. Рак

Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать себя одиноко. Самое время собраться и действовать.

3. Козерог

Представителей данного знака зодиака ожидает неудача в этот период. Вы будете полны разочарованности и несчастья.

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