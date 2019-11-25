Звезда российских сериалов госпитализирован с подозрением на инсульт [ Редактировать ]
Звезду российских сериалов, актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Известно, что у мужчины подозрение на инсульт. Ульянов почувствовал головокружение и боли при ходьбе. Он вызвал "скорую", но от госпитализации отказался.
Позже актеру стало хуже. Врачи приехали и приняли решение о госпитализации. У актера диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.
Раньше сообщалось о том, что Ален Делон экстренно госпитализирован. А также в США президент экстренно госпитализирован.
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