Чем опасны соевые продукты [ Редактировать ]
Многие люди регулярно употребляют соевые продукты, однако, врачи уверяют, что они могут нанести серьезный вред здоровью, пишет kurs.com.ua.
Ученые обнаружили в сое высокий уровень фитоэстрогенов, которые могут влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях провоцировать возникновение онкологических заболеваний.
Также, опасность в сое несут гербициды, которыми опрыскивают растение. Кроме того, в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка.
Ранее сообщалось, почему женщинам нужно есть чернослив.
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