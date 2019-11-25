Многие люди регулярно употребляют соевые продукты, однако, врачи уверяют, что они могут нанести серьезный вред здоровью, пишет kurs.com.ua.

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Ученые обнаружили в сое высокий уровень фитоэстрогенов, которые могут влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Также, опасность в сое несут гербициды, которыми опрыскивают растение. Кроме того, в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка.

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