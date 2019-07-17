Практически каждый подросток имеет проблемы с кожей, на которой появляются высыпания. Это связано с чрезмерной активностью работы сальных желез в этом возрасте. Однако, бывает и так, что эта проблема не покидает уже взрослых людей. Эксперты в области диетологии назвали продукт, употребление которых может служит причиной появления недостатков на лице и теле, передает newsyou.info.

Людям, имеющим проблему с прыщами, следует ограничить употребление молока и продуктов из него, так как они содержат вещества, провоцирующие производство в организме мужского гормона и являются причиной возникновения акне.

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"Молочку" не стоит исключать полностью, но лучше перейти на овечье или козье молоко. Провоцирует воспаление кожи и жирная пища, в частности, фастфуд, пицца, чипсы и прочие "перекусы". Не менее вредно употребление мучного и сладостей. Продукты с высоким содержанием сахара и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта активизируют выработку сальными железами жира, что приводит к закупориванию пор и появлению прыщей.

Не рекомендуют эксперты употребление арахиса, также влияющего на усиленную работу сальных желез. Заметить данный продукт можно кешью или миндалем. При проблемной коже стоит сократить до минимума количество выпиваемого кофе. Содержащаяся в зернах кислота повышает уровень "гормона стресса" кортизола, что в итоге приводит к появлению прыщей.

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