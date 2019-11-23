Какие продукты не сочетаются с яйцами [ Редактировать ]
Сочетание продуктов между собой в блюдах - важное понятие, которым не стоит пренебрегать. В противном случае от неправильной еды у вас могут начаться проблемы со здоровьем. Так, ученые рассказали, какие продукты плохо сочетаются с яйцами.
Не стоит употреблять яйца одновременно с фруктами - это может привести к неприятным симптомам со стороны кишечника, вплоть до диареи. Чтобы избежать чувства тяжести, лучше не смешивать яйца с другими богатыми белком продуктами. Также для спокойствия пищеварительной системы не рекомендуется употреблять яйца с рисом.
Вместе с яйцами плохо усваиваются полезные жирные кислоты. Поэтому, чтобы получить максимум пользы, не стоит употреблять с яйцами оливковое масло, авокадо и жирную рыбу, которые являются источниками этих нутриентов.
По той же причине не стоит употреблять яйца с картофелем и бататом. Полезные вещества в этих продуктах лучше усвоятся, если кушать их в разные приемы пищи.
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