Правильное питание сегодня набирает все больше оборотов среди молодежи и людей в возрасте. Многие хотят выглядеть моложе и свежее, поэтому придерживаются правил здорового питания. Но многие задаются вопросом, сколько же жидкости нужно употреблять в день.

Специалист рекомендует выпивать минимум 2-2,5 литра жидкости (желательно сырой воды) в сутки.

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"Если вам тяжело выпивать такое количество, то пусть это будет 1 л чистой сырой воды, а все остальное другие жидкости и постепенно увеличивайте количество воды. На полстакана раз в 2 дня", - советует врач.

Раньше сообщалось о том, почему ежедневно нужно есть квашеную капусту. А также, кому нельзя есть фундук.