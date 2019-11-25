Імпічмент: що далі? І автори розслідування, і команда Трампа публічно озвучили свої прогнози та наміри. Як демократи атакуватимуть? А в Білому домі захищатимуться?

Гучні заяви політиків зібрав Дмитро Анопченко.

Розслідування щодо імпічменту (яке за першими прогнозами могло завершитися вже до нового року) - затягується. І що конгресмени-демократи, що оточення Трампа, - діляться прогнозами. Тепер уже не роблячи із цього таємниць і не приховуючи бажань і планів, просто в прямому ефірі.

Один із ключових персонажів у цій історії, Адам Шифф, заявив CNN: "Надходить дедалі більше інформації на користь імпічменту Трампа"; каже - вже зараз є "неспростовні докази причетності президента до порушень, які тягнуть за собою відсторонення від влади", але розслідування все-одно продовжать.

"Ми відкриті для нових свідчень і нових слухань. Ми щодня отримуємо свіжу інформацію, і вважаю, що це триватиме. І доказів уже - величезна кількість. Це незаперечні факти того, що зробив президент", - заявив Адам Шифф, голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США.

Шифф визнає - хотів би викликати для свідчень під присягою ще і "зоряних свідків". Таких як Майк Помпео і Джон Болтон.

"Йому рано чи пізно таки доведеться пояснити - чому це він вичікує і збирається книгу писати, замість того, щоб розповісти громадянам Америки все, що знає. У той момент, коли це справді важливо для країни", - наголосив Адам Шифф, голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США.

Свій план уперше публічно оприлюднив і Білий дім. Радниця президента Келліенн Конуей зробила це того ж дня, що і конгресмен Шифф - тільки в інтерв'ю CBS.

Каже, в оточенні Трампа приготували і "план А" - на випадок, якщо демократи в нижній палаті все -таки не наберуть голосів для імпічменту. І більш об'ємний "план Б" - якщо за імпічмент проголосують і справа піде в Сенат. Так ось у цьому випадку президент і його прихильники організовують нові масштабні слухання. Але, оскільки в Сенаті у них більшість - зможуть викликати на допит тих свідків, яких тепер не змогли.

"Якщо буде процес у Сенаті, ми зможемо викликати свідків, президент запросить своїх юристів. І тоді захист перетвориться у напад! Ми заслухаємо різних свідків - зокрема, і автора скарги на Трампа та його адвоката", - наголосила Келліенн Конуей, старша радниця Президента США.

Серед свідків, яких викличуть в Сенат, може бути і син Байдена, Хантер, - показання якого можуть вдарити по батькові і його шансах у виборчих перегонах.

Але попри заяви Конуей, Дональд Трамп все-одно готується не тільки нападати, а й захищатися. За даними преси, він наймає зараз одного з найкращих американських фахівців із конституційного права - Дженні Еліс, - як юридичну радницю для кампанії 2020 року. Мабуть розуміючи, що і звинувачень буде ще багато, і юридичних складнощів теж.