У берегов Индонезии произошло жуткое землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение / Фото: Publika.md
У берегов Индонезии произошло жуткое землетрясение магнитудой 7,4 баллов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Известно, что землетрясение зафиксировали в 16:17. Эпицентр подземных толчков располагался в 133 километрах к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 62 километров.
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Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Объявлена угроза цунами.
Раньше сообщалось о том, что гигантская волна протащила по пляжу туристов. А также во Франции произошло сильное землетрясение.
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