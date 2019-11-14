У берегов Индонезии произошло жуткое землетрясение магнитудой 7,4 баллов. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Известно, что землетрясение зафиксировали в 16:17. Эпицентр подземных толчков располагался в 133 километрах к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 62 километров.

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Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Объявлена угроза цунами.

Раньше сообщалось о том, что гигантская волна протащила по пляжу туристов. А также во Франции произошло сильное землетрясение.