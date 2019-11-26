Во вторник утром, 26 ноября, в Киеве станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход из-за поломки эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Внимание! Станция Арсенальная не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят необходимые работы для запуска остановившегося эскалатора и об открытии станции сразу уведомят.

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Также в связи с поломкой в метрополитене попросили пассажиров переориентировать свои маршруты.

Станция метро "Арсенальная" - самая глубокая не только в Киеве, но и во всем мире - 105,5 метров. Она соединяется с наземным вестибюлем трехленточным двохмаршевым эскалатором.

Ранее сообщалось, что женщина на скорости выпала из маршрутки, а также под Черкассами мужчина задушил женщину в авто.