Сергей Левочкин: Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендует парламенту отменить строевой устав Вооруженных сил [ Редактировать ]
Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке решение рекомендовать Верховной Раде отменить строевой устав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член комитета, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.
"Сегодня Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял истерическое решение об отмене устаревшего строевого устава Вооруженных сил. Все, кто проходил службу знают, что такое строевой устав. Это очень древний документ, можно сказать рудимент советской системы. Сегодня комитет проголосовал предложение парламенту отменить строевой устав Вооруженных сил Украины", - подчеркнул народный депутат.
Напомним, Строевой устав Вооруженных сил Украины принят Верховной Радой 24 марта 1999 года. За основу в нем были взяты положения Строевого устава Вооруженных сил СССР, принятого в 1975 году. Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений и частей в пешем порядке и на машинах; порядок отдания воинской чести, проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
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